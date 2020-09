Det viser årets Natur- og miljøbarometer, som gjennomføres av Kantar. Undersøkelsen viser at 78 prosent av nordmenn er svært eller ganske positive til jakt.

– Vi er naturligvis svært fornøyd med denne utviklingen, sier Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) i en pressemelding.

Fakta Natur- og miljøbarometer Gjennomføres av Kantar. Har vært avholdt i mer enn 20 år. Gjennomføres på oppdrag fra Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Statskog.

Human og forsvarlig

Han forteller at det er viktig for jaktas fremtid at jegerne blir møtt med forståelse i befolkningen.

– Jakt er en del av vår kulturarv, og et av de viktigste verktøyene vi har i naturforvaltningen.

Nesten ni av ti har også tillit til at jakten som gjennomføres i Norge er både human og forsvarlig. Dette er ifølge NJFF en økning på ni prosent de siste 12 årene.

– At vi har en slik grunnleggende tillit i befolkningen er flott. Tillit må man gjøre seg fortjent til. Slik jeg kjenner norske jegere kan jeg med handa på hjertet si at vi har et jegerkorps som gjennomgående holder svært høy standard, og som fortjener den tilliten som undersøkelsen viser, sier Gjems.

September er måneden da mange av jaktperiodene starter. Blant annet rypejakta, hjortejakta, elgjakta og harejakta starter i september.

Nedgang i jegere på jakt

Totalt jaktet 135.660 nordmenn i jaktåret 2019-2020, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette var det laveste tallet siden SSB startet tellingen i 2003–2004.

Hjorteviltjakta er mest populær, etterfulgt av småviltjakta og elgjakta. Flest jegere er det i Viken fylke, etterfulgt av Trøndelag og Innlandet.

Antallet kvinner som jakter er på vei opp. Nå er hver tredje jegerprøvekandidat kvinne.

– For å senke terskelen for å komme seg ut på jakt arrangerer vi i NJFF introjakter som et åpent tilbud over hele landet. I år er det hele 460 introjakter tilgjengelig, og de varierer fra jakt på rype, due, hare eller annet småvilt, til jakt på hjort, elg og reinsdyr. På alle jaktene er det erfarne instruktører som sikrer en trygg og god innføring i jakt slik det skal foregå etter våre standarder, forteller Gjems