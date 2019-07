Nordmenn flest dropper verken flyreiser eller kjøtt for klimaet

Det viser en oversikt fra Grønt Punkt Norge.

– Det er utrolig positivt at så mange anser kildesortering som et viktig klimatiltak. Det er noe vi enkelt kan gjøre hver eneste dag. Det krever heller ikke spesielt mye av oss, samtidig som det har en helt klar effekt, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Det er Kantar som har gjennomført en spørreundersøkelse for Grønt Punkt Norge for å finne ut hvilke klimatiltak de gjennomfører. 84 prosent sier at de kildesorterer.

Røine i Grønt Punkt mener det likevel er forbedringspotensial i kildesorteringen til folk, og at det spesielt er mye plast som havner på feil sted.

– Vi vet at bare 1 av 3 plastemballasjer havner i plastinnsamlingen. Så selv de som sier at de kildesorterer kan nok de fleste bli litt flinkere til å gjøre det systematisk, sier Røine.

Mer klær til Fretex

Neste tiltak på lista er å sende klær til gjenbruk, til organisasjoner som enten selger klærne videre eller som sender de til folk som har behov for det.

– Vi ser at volumene både på klær og møbler øker. Vi opplever at folk er mer bevisste på å levere det de selv ikke trenger eller har bruk for lenger, sier Arnt-Willy Hjelle som er bærekraftsansvarlig i Fretex.

I 2018 samlet de inn 21.200 tonn klær, en økning fra året før da 18.500 ble levert inn.

Yngre vil spise mindre kjøtt

Om lag én av fire svarer at de spiser mindre kjøtt som et klimatiltak, mens nærmere én av fem sier at de kutter ned eller avstår fra å fly.

Skiller man på alder, så ser en at flere yngre velger å droppe kjøttet for klimaet. For dem under 45 år, så svarer 41 prosent at de spiser mindre kjøtt som et klimatiltak.