Nordmann er smittet av koronaviruset i Italia

Det var avisen La Nazione som først meldte om at en nordmann var blitt smittet, men helsemyndighetene i Italia hadde ikke bekreftet opplysningene.

Det gjør nå Folkehelseinstituttet.

Annonse

På egne nettsider skriver de at de er informert. Ifølge dem skal han ha milde symptomer, og nordmannen blir fulgt opp av italienske helsemyndigheter.

– Vi forventer smittetilfeller også her i landet. Mye er fortsatt ukjent om denne sykdommen. Vi planlegger derfor for et bredt spekter scenarier for tiden fremover i Norge. Dersom veldig mange blir smittet, vil det bli mange som blir så syke at de trenger helsehjelp. Helsetjenesten og spesielt sykehusene kan da oppleve en ekstra stor belastning, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Italia er så langt det landet i Europa som er hardest rammet av det nye koronaviruset. Det totale antallet smittede er nå 374, mens tolv personer så langt har dødd som følge av viruset.