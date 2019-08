Norden skal snakke med én stemme på global klimakonferanse

Solberg og de øvrige lederne fra Norden møttes tirsdag i Reykjavik der de skrev under på en felles erklæring om klima og utvikling.

Utfordringene vår planet står overfor, og uroen for klimaet som spesielt de yngre generasjonene i økende grad gir uttrykk for, må tas på alvor, skriver de nordiske statsministrene i erklæringen.

Erklæringen ble undertegnet av Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Sveriges statsminister Stefan Löfven og Finlands statsminister Antti Rinne, i tillegg til Solberg.

I tillegg sluttet ledere fra Åland, Færøyene og Grønland og en rekke organisasjoner og ledere for store selskaper i Norden seg til uttalelsen.

Globalt klimalederskap

Hav, klima, bærekraftig utvikling, samt utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål var blant temaene på årets uformelle nordiske statsministermøte på Island.

Islands har for tiden presidentskapet i Nordisk råd. Jakobsdóttir ledet derfor møtet.

– De nordiske landene har mulighet til å ta globalt klimalederskap, og vi er forberedt på å ta den rollen, sa hun.

CO2-nøytralt Norden

Tidligere i år ble statsministrene enig om å arbeide for at Norden skal bli verdens første CO2-nøytrale region. Denne målsettingen ble gjentatt tirsdag.

– Vi som utgjør de nordiske landene, skal gå til klimamøtet senere i år med samlet stemme. Vi må vise våre barn at vi tar ansvar, sa Löfven på et pressetreff i Reykjavik.

FNs klimatoppmøte skal holdes i New York 23. september.

Island har som mål å være en klimanøytral nasjon innen 2040, Tyskland i 2050. Norge gjorde i 2016 vedtak om å være klimanøytral innen 2030, noe som i praksis betyr store innkjøp av klimakvoter.

Tyskland statsminister Angela Merkel var også til stede under årets uformelle nordiske statsministermøte på Island.

Merkel understreket på pressetreffet at Tyskland ikke er del av avtalen som de nordiske landene stiller seg bak. Men Merkel sa hun var glad for å ha blitt invitert til å delta på møtet. Det ga ikke bare mulighet for å diskutere klima, men også en lang rekke andre saker, forklarte hun.

