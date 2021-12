Nord Universitet vil gi studenter fordeler for å studere på Nesna

Regjeringen har bestemt at studietilbudet på Nesna skal gjenopprettes i 2022, som en del av Nord Universitet.

For at det skal bli en suksess, trengs det imidlertid flere grep som kan gjøre tilbudet mer attraktivt, ifølge ledelsen ved universitetet. Det skriver avisa Khrono.

– Det er klart at vi ikke kan starte opp igjen på samme måte og med samme tilbud som ble nedlagt for to år siden. Da er faren stor for at det blir en repetisjonsøvelse av nedleggelsen i 2019, sa styreleder Øyvind Fylling-Jensen ved Nord universitet på et styremøte forrige uke, ifølge Khrono.

Ledelsen diskuterte flere økonomiske insentiver på møtet.

– Vi må gå i dialog med Kunnskapsdepartementet om insentivordninger som kan tiltrekke studenter. Det kan være med studielånskompensasjon, gratis studentboliger og studentkantine. Dette må vi drøfte. Departementet ber oss om å komme med innspill for å gjøre tilbudet attraktivt, sa styrelederen.

Han vil også at lokale aktører og næringsliv skal bidra i prosessen.

Fra før er det tatt i bruk studielånskompensasjon i Nord-Troms og Finnmark, for å motivere ferdigutdannede til å bli boende i denne delen av landet.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel, sier til Khrono at de vil gå i dialog med universitetet, og at de er åpne for forslag som kan tiltrekke flere studenter.