Nobels fredspris går til Verdens matvareprogram

Organisasjonen får fredsprisen for sin innsats i kampen mot sult, for sine bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt.

Verdens matvareprogram er verdens største humanitære organisasjon for bekjempelse av sult og for fremming av matsikkerhet. I 2019 hjalp Matvareprogrammet nær 100 millioner mennesker i 88 land som var rammet av akutt matmangel og sult.

I sin begrunnelse skriver nobelkomiteen at de ønsker å rette verdens øyne mot de millioner av mennesker som sulter og trues av sult.

«Verdens Matvareprogram står sentralt i det multilaterale samarbeidet for å gjøre matsikkerhet til et redskap for fred og har bidratt sterkt til å mobilisere FNs medlemsland til å bekjempe bruken av sult som et våpen i krig og konflikt», heter det i begrunnelsen.

Den viser til at organisasjonen bidrar daglig til den forbrødring mellom nasjonene som Alfred Nobel viste til i sitt testamente, og peker videre på at organisasjonens innsats er noe alle verdens nasjoner bør kunne samles om og støtte.

Fakta Verdens matvareprogram (WFP) Verdens matvareprogram (WFP) er verdens største humanitære organisasjon. Organisasjonen hjelper land som sliter med hungersnød og naturkatastrofer, og driver også en rekke utviklingsprosjekter. Organisasjonen hjelper årlig over 86 millioner mennesker i 83 land, og har cirka 15 000 ansatte på verdensbasis. WFP jobber med en rekke av FNs bærekraftsmål, men mål nummer en, utrydde fattigdom, og to, utrydde sult, er særlig relevante for organisasjonen. Kilde: FN

Håper på mer oppmerksomme på sultproblemet

Nobelkomiteen håper fredsprisen til WFP vil bidra til at særlig folk som lever trygt i Vesten, blir mer oppmerksomme på sultproblemet.

Det svarte Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen på spørsmål fra NTB om hva hun håper årets fredspris vil føre til.

– Vi håper denne prisen vil skape oppmerksomhet om alle sultende befolkninger i verden, spesielt for oss som lever trygt i Vesten. Vi ser ikke sult. Vi har ikke opplevd sult, sier Reiss-Andersen.

– Det er også nødvendig å få denne oppmerksomheten for å skape forståelse om at alle verdens samfunn må bidra til å bekjempe sult. Alle land som er i stand til det, må bidra for å løse dette problemet, sier Nobelkomiteens leder.

Prisen deles ut i Universitetets aula den 10. desember.

WFP-sjef David Beasley sier han ble målløs da han fikk vite om tildelingen av Nobels fredspris.

– Jeg tror det er første gang i mitt liv at jeg ikke har hatt ord. Det var bare så sjokkerende og overraskende, sier Beasley til nyhetsbyrået AP.

Beasley skal ha fått høre nyheten fra nyhetsbyrået AP under et opphold i Niger.

– Veldig stas

Generalsekretær i FN-sambandet Anne Cathrine Uteng da Silva omtaler årets fredspris som en fantastisk anerkjennelse.

– Min umiddelbare reaksjon er at dette er veldig stas og litt overraskende. Det er en fantastisk anerkjennelse. Verdens matvareprogram bistår opp mot 90 millioner mennesker hvert år, og ikke minst opp mot koronakrisen er dette en svært viktig organisasjon i FN, sier Uteng da Silva til NTB.

Hun synes også det er et godt valg av fredsprisvinner, fordi WFP bidrar i områder resten av verden ikke ser, men der hjelpen trengs mest.

– Det siste året har de vært svært aktve i Jemen, en av verdens største humanitære kriser og kanskje mest glemte.

Fakta Nobels fredspris Nobels fredspris er en internasjonal pris som kan utdeles årlig av Den norske Nobelkomite. Prisen er én av fem priser, kalt Nobelprisene, som svensken Alfred Nobel opprettet i sitt testamente 27. november 1895. Ifølge Nobels testamente skal «priset för fredsförfäktare» gå til den «som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser». I prisen inngår en medalje, et personlig diplom og et større prisbeløp (for tiden åtte millioner svenske kroner). Kilde: Store norske leksikon

– Riktig pris

WFPs norske visepresident Elisabeth Rasmusson sier hun er veldig glad for at organisasjonen endelig får denne store anerkjennelsen.

– Jeg synes dette er en veldig riktig pris og er glad for at Verdens matvareprogram nå endelig får denne store anerkjennelsen. Det er så velfortjent, sier Rasmusson til NTB.

Rasmusson, som var generalsekretær i Flyktninghjelpen fram til hun begynte i WFP i 2013, sier hun er kjempeglad på vegne av organisasjonens medarbeidere.

– De gjør en formidabel jobb hver dag i noen av verdens mest kompliserte situasjoner, sier hun.

Hun mener prisen vil være en enorm motivasjon for sine kolleger.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad, som nominerte Verdens matvareprogram til Nobels fredspris, er svært fornøyd med tildelingen.

– Dette er en fantastisk viktig pris for internasjonalt samarbeid og en sterk påminnelse om noen av de mest dramatiske problemene vi opplever i verdenssamfunnet, sier Arnstad.

– En viktig pris

Hun viser til at Verdens matvareprogram bidrar til å forebygge konflikter og hindrer at konflikter eskalerer.

– I 2019 hjalp de rundt 100 millioner mennesker i 88 land. Innsatsen i områder som Jemen, Kongo, Syria og Sudan viser hvor viktige de er for de aller mest sårbare, sier Arnstad.

Leder i Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, mener prisen gir en klar melding om at man ikke kan trappe ned det internasjonale engasjementet i krisetid.

– Kampen mot sult og for bærekraftig matproduksjon er en av våre viktigste fredsutfordringer, og derfor er dette en viktig pris.

Også KrFs utenrikspolitske talsperson, Geir Sigbjørn Toskedal, mener prisen er viktig.

– FNs matvareprogram er verdens største humanitære organisasjon og FNs spydspiss i kampen mot sult. Tilgangen på mat er essensielt for mennesker. Mat kan være et våpen og nok mat er konfliktforebyggende.