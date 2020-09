Noah vil ha strengere straffer for overgrep mot dyr

Dyrevernorganisasjonen Noah mener at strafferammen på tre år ikke er i tråd med normal rettsfølelse.

– Mange av hundene som har vært offer for misbruket, har fortsatt skader, og i alt åtte hunder har blitt avlivet etter at saken ble kjent, sier leder Siri Martinsen i Noah i en pressemelding.

– Det er liten tvil om at øverste strafferamme på tre år ikke er høy nok straff for gjerningspersonene, som har utsatt hundene for utenkelige lidelser over flere år, understreker hun.

