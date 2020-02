NOAH varsler søksmål om Stortinget vedtar felling av ulv

– Et slikt vedtak vil være ulovlig, og NOAH vil umiddelbart ta rettslige skritt for å hindre at ulver skytes, sier NOAH-leder Siri Martinsen til NTB.

Torsdag skal miljøkomiteen på Stortinget avgi innstilling i sak om å instruere regjeringen i skyting av Mangen- og Rømskogflokkene. NOAH advarer stortingspolitikerne mot å gjøre vedtak som de hevder vil være ulovlige.

– Dersom Stortinget vedtar instruksjon om å skyte ytterligere to ulveflokker i sonen, vil det være skandaløst. Hvis regjeringen velger å følge dette, vil de med viten og vilje bryte loven, sier Martinsen.

Imidlertid er det lite trolig at Stortinget vil fatte et slikt vedtak etter at Frp har snudd i ulvesaken og likevel ikke vil støtte Senterpartiet i at Mangen- og Rømskogflokkene skal felles.

Borgarting lagmannsrett slo i slutten av januar fast at to av tre vedtak om ulvefelling i 2017 og 2018 var ugyldige.

Fra 1. oktober til 27. januar er det dokumentert mellom 86–96 ulver i Norge. Elleve av disse er avlivet eller registrert døde i perioden.