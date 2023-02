Ifølge Mattilsynes rapport etter en nasjonal tilsynskampanje, skal 56 prosent av norske svinebesetninger ha minst ett brudd på reglene.

Nå anmelder dyrevernsorganisasjonen Noah flere av grisebøndene.

Kan bli flere anmeldelser

– Vi har til nå lagt inn fire anmeldelser men vi jobber med sakene og får fortløpende innsyn og velger hvem vi anmelder ut ifra det, sier leder for Noah Siri Martinsen i en pressemelding.

Martinsen presiserer overfor Nationen at Noah mener alle brudd på dyrevelferd i utgangspunktet kan anmeldes.

– Men fordi det er såpass mange funn velger vi å prioritere de mest alvorlige.

Hun legger til at det er et omfattende prosjekt, hvor Noah først må be om innsyn i alle sakene, fær de tar en vurdering om en anmeldelse.

– Få eller ingen regelbrudd

Bruddene er registrert etter en omfattende tilsynskampanje i 2021 og 2022, hvor Mattilsynet vurderte ti krav.

Disse kravene omhandlet rotemateriale, strø, behandling av syke og skadde dyr, vann, dokumentasjon, forebyggende helsearbeid, fôringsplassen, arealkrav, redemateriale og fiksering.

Ifølge Mattilsynet hadde de fleste besetningene få eller ingen eller få regelbrudd. Noah er allikevel svært kritisk til at Mattilsynet ikke har gått til anmeldelse, og velger nå å gå til politiet selv.

– Det er uholdbart at slike lovbrudd får gå ustraffet, og NOAH arbeider nå med å identifisere og anmelde flere grisebønder, skriver Noah i en pressemelding.

– Noah gjør nå et omfattende arbeid med å skaffe innsyn og identifisere grisebønder og deres ulike lovbrudd, sier leder Siri Martinsen i pressemeldingen.