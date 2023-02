No skal jordvernmålet styrkjast med ny, oppdatert jordvernstrategi

Sidan jordvernmålet blei lansert i 2004, har det vore ein jamn nedgang i omdisponeringa av dyrka jord, heiter det i ei pressemelding frå regjeringa. Denne skal no rustast opp. Fleire strategiar har blitt tekne i bruk sidan dess.

Gjeldande strategi frå 2021 inneheld ei målsetjing om at det maksimalt skal disponerast om 3000 dekar dyrka jord årleg, og at ein skal ha nådd målet innan 2025. Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) har fått i oppdrag å oppdatera kunnskapsgrunnlaget for den komande revisjonen.

– Noreg har lite jordbruksareal samanlikna med mange andre land, og areal eigna for matproduksjon ligg ofte der det er utbyggingspress. Arbeidet med å sikra dyrka jord krev derfor kontinuerleg merksemd, skriv regjeringa.