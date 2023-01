No kan du bli jeger via app

Kommunane står ansvarlege for å arrangere eksamen i jegerprøva. For mange har det vore utfordrande å gi tilgang til klasseromssett med pc-ar, då mange skular ikkje har kursrom eller datasalar lenger.

Med appen skal deltakarane få gjennomført eksamen på eigen mobil eller nettbrett. Miljødirektoratet meiner det vil gjere gjennomføringa av jegerprøveeksamen enklare og meir effektiv for kommunane.

– Med den nye appen blir det endå enklare for kommunane å arrangere jegerprøveeksamen, som sikrar at dei nye jegerane har fått opplæringa dei treng for å kunne jakte på ein sikker og human måte. I tillegg blir det enklare for dei som skal ta eksamen, sidan alt dei treng ligg i appen, seier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i ei pressemelding.