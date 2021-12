No får du sjå kor lang tid det tek før ambulansen kjem i din kommune

Det er Fagbladet som skriv om at Helsedirektoratet denne månaden offentleggjorde kor lag tid ambulansane brukte i alle landets kommunar i 2020. Fagbladet har gjort informasjonen om til ei lettfatteleg oversikt.

Det handlar om akutte oppdrag, og tida går frå AMK-sentralen tek imot telefonen til ambulansen er på plass.

Fagbladet skriv at det er første gang direktoratet publiserer denne typen tal. Tala gjeld ambulansebilar, kor lang tid det tek å få båt- eller luftambulanse er ikkje med.

Oversikta er basert på medianen, det vil seie det oppdraget med ein tidsbruk i midten av alle utrykkingar, og ikkje eit gjennomsnitt av alle utrykkingar i eller til kommunen.

I tettbygde strok tok det 9,7 minutt før ambulanse var på plass i ei utrykking, I grisgrendte strok, Helsedirektoratet definerer det som kommunar med mindre enn 10.000 innbyggjarar, tok det 15,1 minutt før ambulansen kom.

Ambulansane på Vestlandet brukte lengst tid for å nå fram. Mediantida for fylket var 17 minutt i grisgrendte strøk og 10,7 minutt i tettbygde strøk. Møre og Romsdal hadde kortast utrykkingstid i grisgrendte strok med 13,4 minutt i mediantid. I tettbygde strok var det Innlandet som kom best ut, med 8,5 minutt.

Kurt Rønning hos Fagforbundet seier til Fagbladet at han er redd for at sentraliseringa av ambulansetenesta aukar skilnadene i beredskap landet over.

– Det vil alltid vere forskjellig responstid i byen og distriktet. Men tenesta må byggast slik at alle skal ha lik rett på hjelp, seier han.