No får du jegervitnemålet på mobilen

Ein ny app skal innehalde all dokumentasjon jegerane treng når dei er på jakt. Dermed kan papir og annan dokumentasjon bli liggande att heime.

Det skriv Miljødirektoratet.

– Digitalisert jegerforvaltning med nedlasting av jegerdokumentasjon til mobilen er ei effektivisering for samfunnet som gjer kvardagen enklare for landets 516 000 registrerte jegerar. Den dokumentasjonen som trengst under jakta kan no lett bli tatt med og visast fram med mobilen ved ein eventuell kontroll, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Den nye appen heiter «Min jegerdokumentasjon», og er det nyaste resultatet av eit langvarig arbeid for å gjera tenester for norsk jegerar digitale.

Fakta om appen «Min jegerdokumentasjon» Kjelde: Miljødirektoratet.no Den nye appen gir jegerar tilgang til dokumentasjonen de trenger under jakta på mobilen. I appen finn du bevis for bestått skyteprøve, betalt jegeravgift og registrering som lisensjeger. Appen hentar data direkte frå «Min jegerside» i Jegerregisteret. Appen fungerer også når telefonen er utan mobildekning og tilgang til internett. Opplysningar som leggjast inn når dekning manglar blir overført til Jegerregisteret straks dekningen er tilbake. Du laster ned appen frå Play Butikk eller App Store.

Jegeren må sjølv passe på

Frå før har alle jegerar fått si eiga side med pålogging i Jegerregisteret. Der finn dei oversikt over alle data som er registrert.

Den nye appen hentar data frå Jegerregisteret og gir dokumentasjonen som trengst på at skyteprøve er bestått, jegeravgift betalt og registrering som lisensjeger er utført.

Jegeren må sjølv passe på at kontrolløren av skyteprøva på skytebanen gir digital kvittering i appen på at prøva er gjennomført og bestått.

For alle som ikkje kan eller vil bruke appen, vil papirvitnemål frå skytebanen framleis vera gyldig som dokumentasjon på bestått skyteprøve.