– Nkom vil her presisere at vi har pålagt Telenor å videreføre kobbernettet i en overgangsperiode fram til høsten 2025. Dette for å sikre konkurransen i bredbåndsmarkedene inntil alle kunder er overført og har tilgang til ny teknologi, sier direktør Pål Wien Espen i Nkom.

Telenor har fått beskjed om at de kan stenge nettet før høsten 2025 dersom de kan tilby gode erstatningsløsninger for grossistkundene. Men samtalene mellom Nkom og Telenor om dette strandet i september.

