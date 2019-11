Nigardsbreen i Jostedalen har trekt seg 80 meter tilbake

NRK skriv at Nigardsbreen er eit yndig turistmål, men no som breen har trekt seg meir tilbake, seier glasiolog Hallgeir Elvehøy i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) at det blir meir risikabelt å ferdast i områda rundt breen.

– Der det er store forandringar, blir det utrygt. Der det er trygt å gå tidleg på året, kan det mot slutten av året vere rasutsett, seier Elvehøy til kanalen.

Dei siste ti åra har Nigardsbreen trekt seg 504 meter tilbake.

Annonse

Forutan Nigardsbreen ser ein størst tilbakegang ved Gråfjellsbrea ved Folgefonna med 82 meter. Engabreen ved Svartisen har trekt seg 61 meter tilbake.

– Det einaste lyspunktet vi ser vi ser i år, er Engabreen, som har eit masseoverskot etter fjorårets snømengder. Elles har alle underskot, seier Elvehøy.

Glasiologen seier breane dei undersøkjer, ikkje viser teikn til å gå fram igjen.

(©NPK)