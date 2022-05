Niende tørreste april på Østlandet på 122 år. – Kan fort bli alvorlig

– Måneden klassifiseres som svært tørr, mens den i deler av Rogaland, Agder og Telemark til og med var ekstrem tørr. På Østlandet og Sørlandet falt det fra 50 til 95 prosent mindre nedbør enn normalt, skriver Meteorologisk institutt på sine nettsider.

Målingene til instituttet går tilbake til 1900. Årets april er den niende tørreste aprilmåneden som er registrert på Østlandet siden da.

Ikke ventet store nedbørsmengder med det første

I Agder ble april i år den tredje tørreste som er registrert. Bare april i 1978 og 1981 har vært tørrere.

Det er heller ikke ventet noen store mengder nedbør i sør og øst med det første.

– På Sørlandet, Østlandet og Vestlandet fortsetter det med en tørr værtype med mye sol, men utover i uken vil det etter hvert komme etterlengtet regn på Vestlandet, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss ved Meteorologisk institutt.

I tillegg til det tørre været, har det også vært kaldt mange steder i april. Ved flere værstasjoner i Innlandet, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark var april kaldere enn mars.

Avhengig av mye nedbør i mai

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) er bekymret for situasjonen. De tørre vårmånedene etterfølger en unormalt nedbørsfattig vinter, skriver Aftenposten.

– Situasjonen er ikke dramatisk i dag, men den kan fort bli alvorlig hvis det ikke kommer mye nedbør i løpet av mai. Vi trenger at det regner mer enn normalt og i mange dager i strekk, sier hydrogeolog og seksjonssjef Hervé Colleuille i NVE.

Han sier det er svært uvanlig at det er tørke allerede i mai. Sist gang Norge opplevde tørke, var sommeren 2018.

Videre opplyser Colleuille at det kan bli satt inn sparetiltak og restriksjoner i enkelte kommuner dersom regnet ikke snart kommer.

– Dersom vi kommer i en veldig alvorlig situasjon må kommunene bestemme hvem som skal prioriteres, og da er det drikkevann og vann for dyr som kommer først, sier han.

Oppfordring i Oslo

For å unngå restriksjoner på vannbruken ber Oslo kommune innbyggerne om å være varsomme med vannforbruket. Mandag fikk osloborgerne sms med oppfordring om å begrense vannbruken.

– Vi ber deg spare vann der du kan, slik at du og alle andre i byen kan fortsette å bruke vann til de viktigste tingene i livet, skriver Oslo kommune på sine nettsider.

Dette er andre gang i år hovedstaden ber innbyggerne om å bruke mindre vann. Forrige gang var det lite eller ingen endring i forbruket.

Kommunen sier at det ikke er fare for at vannet forsvinner fra springen, men at de trenger hjelp for å unngå vannmangel.

Ekstra beredskap med skogbrannhelikopter fortsetter

Det har så langt i år blitt registrert 649 skogbranner i Norge. 400 av disse fant sted i april.

– Den siste tiden har vi sett større og mer krevende branner, noen av disse også tettere på bebyggelse. Det er bekymringsfullt, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Direktoratet opplyser at beredskapen videreføres med i alt tre helikoptre i beredskap – ett på Kjeller og ett på Sauda, i tillegg til det faste som står på Torp. Foreløpig gjelder dette oppsettet til og med torsdag, når det gjøres en ny vurdering.