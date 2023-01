Ni av ti nordmenn sparer strøm

– Omtrent hele befolkningen sparer på strømmen for tiden, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Det er og forskjeller på kjønnene, og kvinner sparer mer på strømmen enn menn.

Tre av ti nordmenn oppgir at de ofte fryser på grunn av strømsparing. Oslo topper landsstatistikken, hvor fire av ti sier dette.

Utvalg skal se på prisene

Det er bekymringen for strømprisene som gjør at flere nordmenn sparer på strømmen.

I februar nedsetter regjeringen et utvalg som skal se på hva staten kan gjøre for å få ned strømprisen. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har tidligere uttalt at regjeringens klare mål er å få ned strømprisene. Men han vil styre unna løsninger som kan skape trøbbel i framtiden.

– Vi er åpne for å vurdere alt av løsninger som kan stabilisere og få prisene ned. Men vi kommer aldri til å gå inn for kortsiktige løsninger, som kan sette oss i trøbbel i fremtiden eller som kan true forsyningssikkerheten, uttalte han mandag.

Flertallet mener de kan spare mer

Selv om tallet på strømsparende nordmenn er høyt, oppgir mange i undersøkelsen at de kan spare mer strøm enn de allerede gjør.

52 prosent er enige i at de kan spare mer strøm, mot 46 prosent som er uenige.

– Selv om nordmenn bekymrer seg for strømprisene og forsøker å spare strøm, er det likevel tydelig at mange mener de kan spare enda mer, sier Clausen.

Det er de under 40 år som i størst grad mener de kan spare mer. Her oppgir to av tre at de kan spare mer.