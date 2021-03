NHO: Smittevernvedtak kan strupe bedrifter i reiseliv og servering

Regionkontorene er spesielt bekymret for bedrifter innenfor serveringsbransjen, opplevelse og reiseliv. Men de understreker at tiltakene til nå også har gått hardt ut over transportbransjen og industrien.

– Dette er ekstremt dramatiske innstramminger. Konsekvensene er at en hardt prøvet næring nå blir strupt helt. Jeg er redd for at bedrifter som har brukt opp hele krigskassen, tatt opp lån og solgt ut driftsmidler, nå ikke har mer å gå på. Uten mulighet til inntekter, mens utgiftene fortsatt løper, kan dette være nok til å bety kroken på døra, sier Målfrid Baik til NTB.

Hun er regiondirektør i NHO Arktis som omfatter Troms, Finnmark og Svalbard. Kollega Tord Lien i Trøndelag deler den samme bekymringen. Han viser til at serveringsbransjen har hatt det knalltøft i tolv måneder.

– Full drift i påska skulle redusere gjelda og bidra til en form for egenkapital. Så blir teppet trukket under beina på bransjen. Dette vil bli dramatisk for mange. Det vil gjøre at livsverk går tapt, sier Lien til NTB.

Liten tålmodighet nå

Han forteller om en serveringsbransje som så vidt har klart å overleve ved å ha en god, tett og profesjonell kontakt med kommunene og lokale og nasjonale smitteverneksperter. Lien understreker at han ikke er en smittevernekspert, men merker seg at de lokale smittevernekspertene ikke ønsket de nye nasjonale tiltakene som kom tirsdag.

– Det er mange som føler at de rett og slett blir køddet med. Her har vi én smittet person i Trondheim i dag, og staten stenger ned hele serveringsbransjen. Tålmodigheten er i ferd med å bli liten, sier Tord Lien.

Annonse

Lave smittetall

Regiondirektøren viser til at Trondheim nå har de laveste smittetallene på et halvt år.

– Trondheim har hatt én smittet de siste seks dagene. Det er 20–30 smittede på en uke i hele Trøndelag som er hele 44.000 kvadratkilometer. Det er ikke slik at vi er i ferd med å bukke under for koronaen. Men det kan være tilfellet for mange bedrifter som bukker under av smittevernbestemmelsene. Denne gangen er det mange i bransjen som ikke ser forholdsmessigheten i tiltakene som kommer fra Oslo, sier Lien.

Tyngende lønnsplikt

Både Tord Lien og Målfrid Baik er bekymret for konsekvensen av nye permitteringer. For enkelte bedrifter er det fjerde gang de må betale lønn i ti dager. NHO krever at denne lønnsplikten blir kompensert. I nord er Målfrid Baik mest bekymret for den delen av opplevelsesbransjen som er nyetablert.

– Mange av opplevelsesbedriftene er veldig små. Innenfor vinterturismen og nordlysturismen er det mange nye aktører som så vidt har startet opp. Disse faller utenfor den såkalte ventilordningen som skulle fange dem opp, sier Baik til NTB.

Reiselivsaktørene i Nord-Norge er mer avhengige av utenlandske turister enn andre steder i landet.

– Siden grensen ble stengt i mars i fjor, har de levd med minimale inntekter. De blir ikke nødvendigvis hardt rammet av den umiddelbare skjenkestoppen, men har blitt sakte, men sikkert blitt kvernet i stykker nå. Det gjør det spesielt utfordrende for mange bedrifter i nord nå, sier Målfrid Baik.

(©NTB)