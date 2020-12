Brexitavtale er gode nyheter for Storbritannia, EU og Norge, sier statsminister Erna Solberg

– Jeg vil gratulere Storbritannia og EU med å ha blitt enige om en avtale for sitt fremtidige forhold. Dette er gode nyheter for Storbritannia, EU og Norge. En avtale vil gi forutsigbarhet for alle, også oss, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Nå må avtalen gjennom de formelle prosedyrene i Storbritannia og EU. Norge har på plass ordninger, enten midlertidige eller permanente, på en rekke områder, og er godt rustet for det som vil være en ny situasjon også for norske bedrifter og borgere, fortsetter Solberg.

NHO-sjef Ole Erik Almlid er lettet over nyheten om at EU og Storbritannia har blitt enige om en handelsavtale. Almlid mener det er viktig også for Norge.

– Det er svært bra at EU og Storbritannia endelig har blitt enige om en handelsavtale. Det hindrer en større økonomisk krise og gir forutsigbarhet for bedriftene om kjørereglene for handelen mellom EU og Storbritannia, sier Ole Erik Almlid.

– Storbritannia er Norges største mottaker av eksport, og det er viktig for oss at det går bra med britisk økonomi. Storbritannia er hardt rammet av korona og en «no-deal» med EU ville forsterket den økonomiske nedturen, understreker Almlid.

