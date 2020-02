NHO avventende til klimakrav i lønnsoppgjøret

For første gang ønsker et LO-forbund at klimakrav skal komme inn som del av tarifforhandlingene. Handel og Kontor, LOs nest største forbund i privat sektor, vedtok tidligere i år å fremme klimakrav i vårens forhandlinger.

– Trepartssamarbeidet er et mektig verktøy, og vi mener dette verktøyet kan være avgjørende for det grønne skiftet, uttalte HK-leder Trine Lise Sundnes til NTB søndag.

Motparten NHO sier de trenger å vite mer om hvorfor Handel og Kontor vil ha kravene inn i lønnsoppgjørene.

Vil vite mer

– Vi i NHO vil selvfølgelig ha en dialog om hvordan arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonen sammen kan bidra til det grønne skiftet. Det er utrolig viktig at partene jobber tett sammen om denne saken. Men det er mange viktige samfunnsforhold som ikke er tariffestet, for eksempel samferdsel og helse, skriver arbeidslivsdirektør i NHO, Nina Melsom, i en epost til NTB.

– Vi hører gjerne mer om hvordan og hvorfor Handel og Kontor ønsker klima som en del av det kommende lønnsoppgjøret, særlig fordi en tariffavtale er ment til å regulere lønns- og arbeidsvilkår, skriver Melsom videre.

Må overbevise resten av LO

HK-leder Trine Lise Sundnes kjemper også for å få hele LO-familien til å være med og stå bak kravet. Da må hun få det inn i LOs inntektspolitiske uttalelse, som vedtas under representantskapsmøte 18. februar.

Om hun får med seg de andre forbundene på kravet, er foreløpig ikke avklart.

Fagforbundet, LOs største forbund, ønsker foreløpig ikke å kommentere utspillet, og viser til at det skal drøftes i inntektspolitisk utvalg de neste ukene. NTB har ikke lykkes å få en kommentar fra Fellesforbundet, som er det største forbundet i privat sektor.

Industri Energi: – Passer noen steder

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi, LOs fjerde største forbund, sier han «ikke blir stresset» av HKs krav.

– Jeg ser ikke på disse kravene som angrep på noen arbeidsplasser, sier Alfheim til NTB.

Han vil ikke si om hans forbund kommer til å støtte at klimakrav kommer inn i den inntektspolitisk uttalelsen

– Vi skal sannsynligvis vedta forbundsvise forhandlinger, og da vil det bli veldig mange forbund og ulike avtaler. Da tror jeg at det noen steder kan passe med den type krav, og andre steder ikke. Bor du i Oslo, så kan det være fint å for eksempel kreve støtte til månedskort for arbeidsreiser, men det passer ikke i Finnmark, sier Alfheim.

– Men hvis det kommer inn i inntektspolitisk uttalelse, må jo alle forbund fremme dette kravet.

– Da får vi se hvordan vi forholder oss til det, sier Alfheim.

Vil kjempe det inn

Sundnes sier kravene vil få en helt annen tyngde dersom de frontes av hele LO og ikke bare av HK i sitt oppgjør.

– Jeg kommer ikke til å gi meg på det om jeg så skal kjempe det inn under selve representantskapsmøte. Jeg skal ha det inn, sier Sundnes.

Hun sier klimakrav i tarifforhandlingene kan dreie seg om alt fra krav om at bedriftene skal investere de ansattes innskuddspensjoner i grønne fond, til krav om klimasertifisert arbeidstøy, støtte til månedskort og krav til at virksomheter skal ha et eget klimaregnskap.