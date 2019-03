Nettbehandling mot problematisk alkoholbruk skal testast på godt vaksne

Pilotprosjektet i Bergen er ifølgje Bergens Tidende først ein test, der håpet er at behandling av alkoholproblem på internett skal senke terskelen for å be om hjelp til å endre drikkevanane.

– Mange av dei som har problem med alkohol, oppsøker aldri hjelp. Det er for skambelagt, symptoma er vanskeleg å oppdage, og folk rundt dei som har ein mistanke, kvir seg for å ta det opp, seier forskar og prosjektleiar Linn-Heidi Lunde ved avdeling for rusmedisin i Helse Bergen.

Ho er spesialist på aldring og rus og påpeikar at når ein tippar 50 år, kan sjølv moderate mengder alkohol vere helseskadeleg. Derfor er det urovekkjande at personar over 50 år er mest utsett for alkoholrelaterte sjukdommar, samtidig som statistikken viser at nordmenn mellom 50 og 70 år drikk både meir alkohol og oftare enn før.

– Vi trur det er ein del risikobruk – at dei drikk litt for mykje litt for ofte. Ingen bør drikke meir enn sju-åtte einingar i veka, seier Lunde.

Viss testprosjektet fungerer, kan det bli aktuelt å tilby rusbehandling på nett i primær- og spesialisthelsetenesta.