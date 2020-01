Nestlé skal bruke 18 milliarder på resirkulert plast i emballasjen

Selskapet forpliktet seg i 2018 til innen 2025 å bruke 100 prosent resirkulerbar eller gjenbrukbar emballasje, og i tillegg redusere bruken av ny plast med en tredel. Nå setter de av 18, 4 milliarder for å nå målet.

Selskapet skal i tillegg bruke 13,8 milliarder kroner fram mot 2025 for å betale ekstra for resirkulert plast som er godkjent for matemballasje.

"Matkvalitet og – trygghet er avgjørende, og emballasje spiller en viktig rolle i å sikre dette. De fleste former for plast er vanskelige å resirkulere til matemballasje, hvilket begrenser tilbudet av resirkulert plast godkjent til matemballasje", skriver de i en pressemelding.

2,3 milliarder til forskning

Selskapet har også egne forskere som jobber med innovasjon innen emballasje, inkludert nye materialer, refillsystemer og resirkuleringsløsninger, men vil også opprette et fond som skal dele ut 2,3 milliarder i oppstartsbedrifter på feltet.

– Ingen plast skal deponeres eller ende som søppel, sier Mark Schneider, konsernsjef i Nestlé.

– Å gjøre resirkulert plast trygg for mat er en enorm utfordring som bransjen står overfor. Det er derfor vi, i tillegg til å redusere plastbruken og samle inn avfall, vil slutte sirkelen og bidra til å gjøre plast evig resirkulerbart. Vi tar ambisiøse skritt mot å skape et større marked for resirkulert plast godkjent i matemballasje og fremme innovasjon innen emballasjeindustrien.

Store merkevarer

Nestlé er et sveitsisk selskap, som er blant de største i verden på mat- og drikkevarer. De produserer blant annet barnemat, kaffe, te, frokostblandinger, sjokolade, flaskevann, meieriprodukter, is, frossenmat, snacks og dyrefôr.

De står blant annet bak merkevarer som KitKat, Nesquik og Nestlé Iste.

Selskapet har 218 fabrikker i 86 land. 323.000 ansatte jobber for selskapet.