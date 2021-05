Nestlé-produkter avslørt, nå endrer selskapet strategi

I et lekket dokument, som den britiske avisen Financial Times avslørte, kommer det fram at Nestlé erkjenner at mer enn 60 prosent av deres vanlige mat- og drikkevarer ikke oppfyller en «anerkjente helsekrav».

Det står også at «noen av våre kategorier og produkter vil aldri være sunne uansett hvor mye vi endrer dem».

Les også: Nestlè Norge trekker tilbake over 8000 pakker med grøt

Annonse

Det sveitsiske firmaet har de siste årene lagt om markedsføringen sin og prøvd å rette oppmerksomheten mer på sunne produkter. De har blant annet satset stort på produksjon av vegetar- og vegansk mat.

– Vi har gjort store forbedringer i våre produkter, men utvalget vårt underpresterer fremdeles når det gjelder anerkjente definisjoner av helse (...) der forbrukernes krav skyter i været», står det i dokumentet som FT har sitert.

Ifølge avisen satser Nestlé på å kunngjøre sin nye strategi allerede i år.