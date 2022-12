Nesten ingen friske midler til matsikkerhet

For utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) har global matsikkerhet vært en prioritert sak. Det skriver Vårt Land.

Avisa har gjennomgått regjeringas nye strategi «Kraftsamling mot sult», pressemeldinger og relevante budsjettdokumenter siden Støre-regjeringen tiltrådte. Gjennomgangen viser at det knapt er satt av nye penger til strategien.

Tar penger fra Solberg-prosjekt

Selv om den nye strategien verken nevner penger eller kroner, har Vårt Land sett at fasiten er gjemt i budsjettene regjeringa har fått vedtatt i Stortinget med SVs støtte.

Til Nationen bekreftet utviklingsministeren at regjeringa skal gi en halv milliard ekstra til matsikkerhet og småbønder i det globale sør, men at pengene omprioriteres fra andre poster på utviklingsbudsjettet.

Videre viser gjennomgangen til Vårt Land at i revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble 200 millioner lagt til. Men samtidig ble det kuttet på annet hold i bistandsbudsjettet: Solberg-regimets satsing på utdanning ble redusert med 40 prosent.

I budsjettet for 2023 økes ikke bevilgningen til matsikkerhet. Kronebeløp fra 2022 videreføres, men faller i verdi på grunn av stigende priser.

På spørsmål om hun finansierer sin merkesak med kutt i Solberg-regimets prestisjesak, svarer Tvinnereim at «utdanning er en sentral del av utviklingspolitikken og Norge er fremdeles en betydelig giver». Matsikkerhet favner også tilgang på skolemat i utviklingsland, påpeker statsråden.

Skylder på stramt budsjett

Vårt Land har spurt Tvinnereim om hvorfor pengene til den nye strategien har uteblitt, og ingen friske penger er satt av. Slik svarer statsråden:

– Statsbudsjettet er stramt i år, og vi har måttet gjøre prioriteringer. Men vi har allerede lagt til rette for at det økonomiske handlingsrommet for matsikkerhet, fiske og landbruk har økt mer enn noe annet område i utviklingspolitikken.

I august sa derimot statsråden i et intervju til avisa, at matsikkerhet skal styrkes med ytterligere midler.

– Satsingen vår skal bygge opp lokale markeder og sette utviklingsland i stand til å produsere mer mat selv.

Hjelpepakke til Ukraina

I den flerårige hjelpepakka til Ukraina, skal ekstra bistand til å avhjelpe krigens konsekvenser for utviklingsland skal inngå i den.

Allerede har mangel på korn og kunstgjødsel som følge av krigen bidratt til sult og matmangel.

– Vi vil også fremme forslag om et betydelig bidrag til utvikling og humanitær innsats for å avbøte situasjonen for områder rammet av konsekvensene av krigen i Ukraina, særlig på mat- og energiområdet, skriver statsråden til Vårt Land i en e-post.