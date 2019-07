Nesten halvparten av kommunane har ikkje sett seg klare klimamål

I Kommunal Rapports rådmannsundersøking svarer 44 prosent av rådmennene at deira kommune i liten eller veldig liten grad har sett seg mål for å redusere klimagassutsleppa i kommunen. 51 prosent svarer at dei i ulik grad har sett seg slike mål.

Fleire av rådmennene svarer at dei jobbar med å sette seg slike mål. Svara stadfestar ei kartlegging Miljødirektoratet har gjort tidlegare i år, og viste at kommunane er inne i eit generasjonsskifte for klimaplanar, skriv Kommunal Rapport.

Annonse

For ti år sidan vart kommunane pålagde av staten å legge klima- og energiplanar. Ein oversikt frå Miljødirektoratet viser at nesten alle kommunane har ein sånn plan, men at rundt halvparten av planane har gått ut på dato. Om lag ein tredel av kommunane er i ferd med å revidere klimaplanane sine.

I den norske klimalova basert på Parisavtalen skal klimagassar reduserast med minst 40 prosent innan 2030, med 1990 som referanseår. Fram til 2050 skal utsleppa reduserast med 95 prosent. Dei aller fleste kommunane som har sett seg klimamål følger desse måla, ifølge undersøkinga.

Den årlege rådmannsundersøkinga frå Kommunal Rapport vart gjennomført i juni, og i år har 150 rådmenn svara på undersøkinga.

(©NPK)