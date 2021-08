Nesten én av ti smittede de siste to ukene var fullvaksinert

De siste to ukene har 765 tilfeller av koronaviruset blitt påvist hos fullvaksinerte, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin nye ukerapport onsdag.

Det er foreløpig meldt 4.453 tilfeller av covid-19 i forrige uke, en økning på 20 prosent fra uka før da det ble registrert 3.725 smittede.

765 koronatilfeller blant fullvaksinerte tilsvarer 9,4 prosent av dem som har fått påvist smitte de siste to ukene.

Totalt 2.609.580 personer hadde mandag fått andre dose. Det tilsvarer 48,4 prosent av befolkningen.

– Beskytter godt mot alvorlig sykdom

I rapporten understreker FHI at til antall sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall fortsatt holder seg lavt til tross for et raskt økende antall påviste smittede.

– Dette skyldes sannsynligvis at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte, skriver FHI.

I forrige uke ble R-tallet beregnet til å være på 1,1, som er det samme som uken før. FHI presiserer at beregningen av R-tallet sist uke er noe mer usikker enn beregningen lenger tilbake i tid og ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser.

– Under kontroll

De mener at epidemien i Norge fortsatt er under kontroll og skriver at smitten først og fremst øker i de yngre aldersgruppene.

– Selv om det nå er en økning i antall meldte tilfeller, og Delta-varianten dominerer i landet, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues, skriver FHI.