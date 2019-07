Nesten alle kommunar har jordmortilbod

Det går fram av tal frå Statistisk sentralbyrå.

I 2018 hadde 418 av dei 422 kommunane i Noreg tilgang til jordmortenester enten i eller utanfor kommunen. Mange kommunar kjøper tenesta av andre, særleg av større nabokommunar og spesialisthelsetenesta.

Kommunar med få innbyggjarar kjøper oftare jordmortenester og inngår gjerne i eit interkommunalt samarbeid om tenesta. Ei jordmor kan då vera tilsett i ein kommune, men arbeider òg med kvinner i nabokommunane under svangerskap og barseltid.

I fjor hadde 83 prosent av kommunane tilsett eiga jordmor, kjem det fram i statistikken over kommunehelsetenesta. Medan nær alle kommunar med over 10.000 innbyggjarar hadde eiga jordmor, gjaldt det 77 prosent av kommunar med under 10.000 innbyggjarar. Det er særleg i dei minste kommunane med under 2.000 innbyggjarar at delen som har tilsett eiga jordmor, er liten: 54 prosent.

Samstundes er delen som kjøper jordmortenesta størst i dei minste kommunane. Ser ein vekk frå om jordmora er tilsett eller om tenesta blir kjøpt, er delen kommunar som har tilbod om jordmortenester, nokså lik uavhengig av kommunestorleik.