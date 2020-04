Nesten 12.000 elg, hjort og rådyr påkjørt i trafikken i fjor

De foreløpige tallene fra Hjorteviltregisteret viser at andelen dyr som ble registrert død etter påkjørsler var høyest blant rådyr med 69 prosent, mens tilsvarende tall for hjort var 54 prosent og for elg 45 prosent.

– Det er viktig at alle påkjørsler registreres, også hendelser hvor dyret ikke er drept. Dette bidrar med nyttige data for å kunne kartlegge hvilke veistrekninger som er mest utsatt for ulykker, og hvor det kan vurderes å sette inn tiltak for å redusere antall sammenstøt mellom motorkjøretøy og vilt, sier forsker Christer Moe Rolandsen i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ifølge en rapport fra NINA økte risikoen for at elg og hjort skal bli påkjørt jo større andel det er av skog- og jordbruksareal rundt punktet der påkjørselen skjedde, mens andelen bebygd areal er en viktigere påvirkningsfaktor for påkjørsler av rådyr, som er mer stedbundne og tenderer til å oppholde seg nærmere mennesker for å utnytte matressurser enn de andre artene gjør.

