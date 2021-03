Hyttekommunen Nesbyen innfører forbud mot flere enn to gjester

Nils Høva, kommuneoverlege i Nesbyen, etterlyste nylig i Nationen en gjennomgang av de nasjonale smittevernreglene, som han mener verken er tydelige eller forståelige nok.

I forkant av påskeferien og innrykk av hyttegjester har kommunen fått nok av å bryne seg på jusen og skille påbud fra anbefalinger.

De tar saken i egne hender og innfører forbud mot å ha flere enn to gjester gjennom en forskrift. Det melder avisa Hallingdølen.

«Sammensurium» av anbefalinger

– Er dette en reaksjon på at dere mener de nasjonale smittevernreglene ikke er tydelige nok?

– Ja, vi må ha noe vi kan bruke som er en grei og kortfatta sak. Vi opplever en god del kverulering rundt hvilke smittevernregler som gjelder. Det er et sammensurium av sterke og svake anbefalinger. Vi trenger noe som gjør at det ikke oppstår noen videre diskusjoner, sier kommuneoverlege Nils Høva til Nationen.

– Folk vil helst være på hytta og gjøre som de vil

Han legger til:

– Dette er bare for å unngå tvil og diskusjonene som vi alltid kommer opp i, der folk helst vil være på hytta og gjøre som de vil, sier Høva.

Overfor Hallingdølen presiserer han forbudet slik, ifølge NTB:

– Ved å forskriftsfeste dette har vi en håndfast regel som gjør at vi unngår at folk samler seg. Samtidig er det i tråd med tiltaksnivå A, som er innført her vi bor. Der heter det at de som bor alene, kan ha besøk av en til to personer.

Reglene på Nesbyen skiller seg fra nærkommunen Hol, hvor det ikke er tillatt å ha besøk på hytta i påsken og fram til 11. april.

I private hjem er det andre regler.

Hemsedal: ikke flere enn fem gjester

Hallingdal huser noen av de største hyttekommunene i landet.

Annonse

Men de seks kommunene er langt ifra samstemt om smittevernreglene.

I Hemsedal er det fram til 11. april ikke tillatt å ha flere enn fem gjester, mens Flå, Gol og Ål følger de regionale tiltakene som er innført i Viken, skriver Hallingdølen.

Dermed er det en anbefaling om å unngå besøk, men ikke noe forbud.

– Unngå hytteforbud

– Har dere jusen på det tørre når dere innfører et slikt forbud?

– Ja, vi mener ganske bestemt det. Vi har koblet inn en helsejurist helt fra starten av og forbudet er forskriftsfestet via lovdata.no, sier Høva.

– Du er ikke redd for at dette blir en ny runde med diskusjon om hytteforbud?

– Nei, dette er vel mer for å unngå et hytteforbud.

Kommuneoverlegen forteller at det har vært en utfordring å få folk til å ikke komme på hytta i Nesbyen når de enten har fått påvist korona eller venter på testsvar.

– Vi skriver at folk har plikt til hjemreise. Det har vært en del diskusjoner om hyttefolk som blir satt i karantene. Vi i kommunen hjelper dem som er iferd med å skikkelig sjuke. Men dem som er litt sjuke, de skal reise hjem. Det er i tråd med regjeringens anbefalinger.

Hyret inn jurist

Kommunen har hyret inn juridiske krefter for å kunne gi folk et klart svar på hva som påbudt og hva som «bare» er anbefalinger for smittevern.

– Vi bor ikke i Kardemomme by lenger. Folk begynner å bli lei og gjør en vurdering på om smittevernrestriksjonene er hard juss eller ikke. Vi har koblet på en egen helsejurist som skal gå gjennom alt det som kommer fra myndighetene og se hva som er matnyttig for oss, har kommuneoverlegen tidligere fortalt.

– Hadde vi hatt gode, statlige kjøreregler, hadde vi ikke trengt det.

Kommuneoverlgen har tidligere fortalt at enkelte også utnytter uklarheten rundt hva som anbefalt og hva som er påbudt til å omgå smittevernreglene.

– Hytteturistene står mer på kravene. De er litt mer opptatt av om hvorvidt noe er påbudt eller en anbefaling. Enkelte kan jussen til fingerspissene. Det er usikkerhet rundt «bør» og sterke anbefalinger. En del av hyttefolk som kan litt juss, bruker det sin fordel for å unngå anbefalinger, sier Høva.