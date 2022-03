Det er klart etter at fylkestinget i Vestland røysta nei til folkerøysting med 53 mot 11 røyster for nei, skriv NRK Vestland.

I staden viser eit fleirtal på 49 representantar til at fylket ikkje vart oppretta med tvang, og at det difor ikkje er grunnlag for ei folkerøysting.

