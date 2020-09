Også i 2017 var Kleveland toppkandidaten på partiets Vestfold-liste. Da var hun 45 stemmer unna å bli valgt inn på Stortinget.

54-åringen fra Holmestrand varslet i mai at hun ikke tar gjenvalg i Nei til EU, som hun har ledet siden 2014. Hun kalte avgangen sin udramatisk og fremhevet at det er sunt med fornyelse for organisasjoner.

Kleveland, som tidligere har vært leder for Norges Bygdekvinnelag, er innstilt foran Per-Asbjørn Asvik og Oda Maria Irgens Hokstad på stortingslisten. Sistnevnte er generalsekretær i Senterungdommen.

Senterpartiet fikk en oppslutning på 6,3 prosent i Vestfold ved forrige stortingsvalg, men ingen mandater.