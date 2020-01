Nedising i høgfjellet gjer at reinsdyr ikkje finn mat

Mildvêret høgt til fjells gjer at snøen først tinar, for så å fryse til knallhard is om natta. Dette gjer at reinen ikkje klarer å grave seg ned til maten, og må trekke nedover i terrenget, skriv NRK.

Fleire stader i Sør-Noreg er skiløyper no stengde og det er innført bandtvang for å hindre at reinen blir forstyrra.

Annonse

Ordførar i Bykle kommune, Jon Rolf Næss er bekymra for Nord-Europas sørlegaste reinsdyrstamme.

– Eg har ikkje sett liknande forhold på dei over 30 åra eg har vore på Hovden. Dersom dette held fram er eg redd for konsekvensane, seier Næss til kanalen.

Peter Hermansen i Statens naturoppsyn ber folk om å trekke seg unna dersom dei ser villrein i lågare område i fjellet.