Nav-ofre krever Hauglie og Nav-ledelsens avgang

Flere ofre etter Nav-skandalen lyttet til Anniken Hauglies (H) redegjørelse om saken fra galleriet på Stortinget tirsdag. Flere var skuffet i etterkant.

– Jeg hadde forventet å få svar på hvorfor det har tatt så lang tid, men det synes jeg ikke Hauglie ga noe godt svar på, så det var ikke tillitvekkende, sier Rita Elisabeth Rudiløkken til NTB.

– Mistet alt

Rudiløkken ble tilbakekrevd nær 200.000 kroner av Nav etter å ha oppholdt seg i Spania en periode mens hun fikk arbeidsavklaringspenger.

– Jeg mistet leiligheten min, jeg mistet alt. Jeg ble truet med politianmeldelse, og jeg ble psykisk veldig dårlig, fordi jeg hadde en posttraumatisk stresslidelse fra før, forteller Rudiløkken.

Hun mener at både arbeidsministeren og Nav-ledelsen bør gå av.

– Det blir vanskelig å ha tillit hvis de to skal fortsette. De har begge brukt altfor lang tid på å rydde opp, mener hun.

– Blir stemplet

Det samme mener lederen av AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen. Aksjonen jobber blant annet for å forbedre folketrygdlovens regler om arbeidsavklaringspenger (AAP).

– Det er fint at hun ber om unnskyldning, men hun kan ikke be om tillit. Etter en så stor skandale som dette, går det ikke an å ha tillit til verken Anniken Hauglie eller ledelsen i Nav lenger, mener Thoresen.

Rita Elisabeth Rudiløkken sier at selv om hun mener toppene må gå, så håper hun ikke at skyldspørsmålet blir det viktigste politiske spørsmålet fremover.

– Det viktigste er å ta vare på dem som er rammet. For meg er det viktigste å bli kvitt skam, for du føler deg som en kriminell, og det har vært en belastning i livet mitt. Man blir stemplet, sier hun.

