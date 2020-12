Nav-krise, oppgjør med norsk politikk og jordbærplukkere ut mot påstander

Skuespiller, forfatter og yogainstruktør Henriette Lien gikk i januar hardt ut mot norsk politikk. I et Facebook-innlegg skrev Lien om alt fra vindkraft, fergepriser, ambulansesituasjonen i nord og hvordan EU-regler påvirker Norge.

– Ja, det er deilig med demokrati, men så trist at den kun er på papiret, skrev Lien.

Koronapandimen har påvirket 2020 på mange måter. Mange mistet jobben eller ble permittert, og gjennom en krisepakke ga Stortinget dagpenger. Men problemer i Navs IT-systemer gjorde at pengene ikke ble utbetalt.

– Folk som forventer å få utbetalt penger i april, risikerer å måtte vente til juni, sa en kilde til Nationen.

Gjennom flere saker ble det i sommer satt fokus på tilstanden for jordbærplukkere. Fem polske undgommer fortalte at de ikke hadde fått lønn, og snakka om kritikkverdige bo- og arbeidsforhold.

Senere gikk flere av de ansatte på samme gård ut og sa at forholdene ikke stemte.

I august ble et halvt tonn ammunisjon stjålet fra en lastebil i Skåne i Sverige. Lastebilen skal ha fraktet ammunisjonen fra et selskap i Tyskland til Sverige. Politiet gikk ut og var kritiske til at transporten har skjedd åpent, uten sikkerhet.

– Vi jobber nå for å forhindre at våpen og ammunisjon havner i kriminelle miljøer. Derfor reagerer vi på at det er tillatt å transportere så store mengder ammunisjon i en vanlig lastebil.

Korona preget ikke bare livene våre i 2020, det påvirket også hva vi leste om. I mai måtte FG Kjøttsenter i Oslo stoppe all produksjon, da flere ansatte hadde fått påvist korona.

Kjøttbedriften driver med skjæring av kjøtt på Furuset i Oslo. Selskapet er eid av Grilstad og Fatland.

Frosen kyllinger fra Brasil importert til den sørlige kinesiske byen Shenzhen testet positivt for koronavirus. Dette ble oppdaget under en rutinekontroll i august.

Mattilsynet gikk senere ut og sa at det ikke var grunn til frykt for koronasmitte via mat.

Selv om koronaviruset ikke smitter via importert mat, var det en fare for at viruset kunne stoppe importen.

Mat som blir importert til Norge blir kontrollert og sjekket av Mattilsynet. En eventuell smitte blant ansatte i Mattilsynet kunne føre til importstopp.

Det har vært antatt at koronaviruset stammer fra et matmarkedet i den kinesiske byen Wuhan. Flaggermus ble trukket frem som en mulig smittespreder.

Utbruddet fikk konksekvenser for matproduksjonen i Kina, hvor det ble nedlagt forbud mot salg og oppdrett av ville dyr permanent. Allerede før forbudet var på plass hadde kinesiske myndigheter stengt ned 20.000 gårder som produserte påfugler, piggsvin, struts og ville gjess.

Tidligere leder i viltnemnda i Sarpsborg, Thor Pinaas (Ap) mener mange hundeeiere ikke bryr seg om båndtvang og slipper hunden løs i naturen.

– Det blir verre og verre. Hver enkelt er opptatt av seg og sin hund, og tenker at den gjør aldri noe galt. De har ingen tanke for hvorfor vi har nasjonale regler om at hunden skal holdes i bånd.

I mars oppdaget Per Jostein Simensen noe han først trodde var gammelt gress langs veien. Det viste seg raskt å være noe helt annet.

– Når jeg så det var en kalv og ikke en hjort, så ringte jeg politiet. Jeg gikk ut for å se til den og bredde over den ett pledd jeg hadde, forteller Simensen.

En liten nyfødt kalv hadde forvillet seg ut i trafikken.

