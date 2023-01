I en pressemelding skriver Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane at beboere lokalt slo alarm onsdag. De varslet om partikkelforurensning som strakte seg inn i et gytefelt for torsk. Slamutslippet kommer fra anleggsvirksomhet ved Engebøfjellet, der Nordic Mining bygger et omdiskutert gruveanlegg.

– Utslippet må stanses omgående, og Nordic Minings anleggsvirksomhet må stoppe, sier Anne-Line Thingnes Førsund, leder i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Nordic Mining bekrefter at de har hatt en uønsket hendelse. Etter dårlig vær har en partikkelsperre, en såkalt siltgardin, gått i stykker. Det medførte ifølge selskapet spredning av overflatepartikler.

– I overflaten

– Målingene våre viser at partikkelspredningen som skjedde onsdag, var helt i overflaten, og mest av en visuell karakter. Så dette var ikke akutt forurensning i det hele tatt, sier driftsdirektør Kenneth Nakken Angedal i Nordic Mining til Firdaposten.

Han påpeker videre at siltgardinen ikke er noe som er påkrevd i utgangspunktet, og heller ikke vanlig å ha på anleggsområder.

– Vanligvis renner slikt partikkelrikt overflatevann ut i sjøen, sier han.

Annonse

Partiklene vil da sedimentere – legge seg på bunn – etter blanding med saltvann. Angedal sier de bruker partikkelsperren for å minimere dette. Nå som det likevel er spredning, påpeker han at den er langt under grenseverdiene.

Han sier siltgardinen er sikret og satt tilbake, med tilnærmet full funksjonalitet.

Førsund i Naturvernforbundet mener det ikke er nok.

– I beste fall forsinker siltgardinen partikkelforurensningen, men den hindrer den ikke.

Uenige om konsekvenser

Ifølge faktisk.no er Norge et av svært få land i verden som fortsatt tillater at restavfall fra gruvedrift lagres i sjøen. Ekspertene er uenige om konsekvensene.

I mai 2022 ble det kjent at Nærings- og fiskeridepartementet har gitt gruveprosjektet i Engebøfjellet ved Førdefjorden i Sunnfjord kommune endelig driftstillatelse. Der skal Nordic Mining utvinne mineralet rutil og etter planen også granat.

Hensynet til miljøet har skapt stor debatt om gruvedriften. Restavfallet, det som er igjen etter at mineralene er hentet ut, skal lagres i et sjødeponi i Førdefjorden.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å ha gitt Nordic Mining tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall. Saken kommer opp til behandling i Oslo tingrett i september i år.