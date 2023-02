Naturvernforbundet mener gaupekvoten er for høy

– Dette er en for høy kvote for en sterkt truet art som ligger langt under bestandsmålet, sier Arnodd Håpnes, fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Gaupa regnes som sterkt truet i Norge. Stortinget har vedtatt et mål om 65 ungekull av gaupe hvert år. Ifølge Rovdata er det fra 2020 til 2022 registrert 66,5, 67 og 58,5 familiegrupper av gaupe i Norge, noe lavere enn det nasjonale målet.

I forrige kvotejakt, vinteren 2022, var jaktkvoten på 74 gauper. 69 av disse døde, de fleste skutt under jakt, noen få drept av andre årsaker.

Miljødirektoratet har for vinteren 2023 sagt nei til gaupejakt i fire regioner; region 4 (Oslo, Akershus og Østfold), region 5 (Hedmark), region 7 (Nordland) og region 8 (Troms og Finnmark).

– Det er viktig for bestanden at det ikke blir noen gaupejakt i disse regionene. Det er også bra at den nasjonale totalkvoten er en del lavere enn de siste årenes altfor høye jaktkvoter, selv om kvoten for 2023 faglig sett skulle vært enda lavere, sier Håpnes.