Naturvernforbundet kritisk til manglende vern av naturområder

I forslaget som Miljødirektoratet la fram denne uken, foreslås opprettelse av fire nye nasjonalparker, utvidelse av åtte eksisterende nasjonalparker og omgjøring av seks landskapsvernområder til nasjonalpark.

– For at vi skal foreslå nye nasjonalparker må det være en viss aksept i kommunene som er berørt. God dialog med kommunene er også helt avgjørende for eventuell videre prosess, sa direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i forbindelse med framleggingen.

16 områder er dermed ute av verneprosessen fordi lokale kommuner sier nei. Det dreier seg om kjente og viktige naturområder som blant annet Preikestolen og Valdresflya.

Naturvernforbundet reagerer kraftig på dette.

– Her er det åpenbart ikke verneverdiene som har betydning, men det til enhver tid sittende flertall i kommunen. Slik kan vi ikke ha det, mener Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet, i en pressemelding.

