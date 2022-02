Naturvernere leverte underskifter mot utbygging av vernede vassdrag

Naturvernorganisasjonene møtte statssekretær Kjetil Vevle (Ap) i Olje- og energidepartementet, som tok imot 10.285 underskrifter mot utbygging av vernede vassdrag.

– Vi er svært glade for at regjeringen har garanter for at varig vernede vassdrag skal forsette å være vernet, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Annonse

Sammen med Sabima, Natur og ungdom og flere andre aktører i miljøbevegelsen markerte de overrekkelsen utenfor slottet i Oslo.

Dagen for overrekkelse er ikke tilfeldig, forteller Gulowsen. Fredag 18. februar er Naturvernforbundet 108-årsdag.

Det var egentlig olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) som skulle møte miljøorganisasjonene fredag, men torsdag ble det kjent at statsrådet var smittet med korona.