– Gebyr utvidar verktøykassa vi har for å kjempe mot miljøkriminalitet. Frå nyttår kan Miljødirektoratet ta i bruk straffegebyr for å sanksjonere brot på naturmangfaldlova som ikkje er så alvorlege at dei vert melde til politiet, seier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i ei pressemelding.

Annonse

Det kan bli gitt gebyr for blant anna brot på regelverket knytt til verneområde, framande organismar og handel med trua artar av vill flora og fauna (CITES). Gebyr kan også brukast ved ulovlege inngrep i utvalde naturtypar, til dømes i kalklindeskog.

– Avgjerda om straffegebyr skal bli gitt eller ikkje, skjer etter ei samla vurdering av ei rekke omsyn, som for eksempel kor grovt lovbrotet er, omfanget og verknader, seier Hambro.