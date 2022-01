Naturbruksalliansen krever forlenget lisensjakt i ulvesonen

Naturbruksalliansen, som består av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus, uttrykker sin bekymring etter at Oslo tingrett kom med kjennelsen som forbyr igangsettelse av lisensfelling i de fire ulverevirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

– Dette kan få langtidsvirkende konsekvenser for innbyggere, jegere og næringsdrivende innenfor landbruket ikke bare i ulvesonen, men i store deler av Sør-Norge, skriver Naturbruksalliansen i en pressemelding.

Tingretten har stanset lisensjakta i ulvesonen midlertidig etter at Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr leverte inn et krav om midlertidig forføyning. Målet til dyrevernsorganisasjonene er å stanse ulvejakta fram til lagmannsretten har behandlet ankesaken om Letjenna-vedtaket.

Avgjørende med rask avklaring

Nå ber Naturbruksalliansen om at forhandlingene i Oslo tingrett kommer i gang så fort som mulig, slik at man får en rask avklaring.

– Det er avgjørende at det gis tid til planlegging for at gjennomføringen av lisensjakta blir effektiv. Naturbruksalliansen krever derfor at jakttiden forlenges med det antall dager som jakta nå forsinkes med, påpeker alliansen.

Perioden for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen er normalt fra 1. januar til og med 15. februar. Også klima- og miljøminister Barth Eide (Ap) har bedt om at saken blir behandlet før jaktslutt.

Bekymret for utmarksressursene

Naturbruksalliansen er bekymret for at om det blir full stans i lisensfellingen i 2022 eller at kvoten reduseres, vil ulvebestanden i ulvesonen øke langt over Stortingets vedtatte bestandsmål.

– De siste seks årene har bestanden ligget godt over Stortingets bestandsmål. Uten lisensfelling innenfor ulvesona vil bruken av utmarksressursene langt utenfor ulvesona kunne bli sterkt redusert, med de følger dette har for matproduksjon, verdiskaping og friluftsliv, skriver Naturbruksalliansen i pressemeldingen.

Kan be om muntlige forhandlinger

I 2019 vedtok Klima- og miljødepartementet felling av seks ulvar i Letjenna-flokken. Reviret lå innenfor ulvesonen i det som nå er Innlandet fylke. Dyrevernsorganisasjonen Noah tok ut søksmål mot staten i etterkant av fellinga, med påstand om at vedtaket ikke var gyldig.

Nationen har sendt en forespørsel til Oslo tingrett og spurt når man kan forvente at saken mellom Noah og staten blir ferdigbehandlet.

«Staten ved Klima- og miljødepartementet kan nå be om etterfølgende muntlig forhandlinger. Hvis de ber om det kan retten beramme rettsmøte for muntlige forhandlinger i løpet av en av de nærmeste ukene», skriver kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra i Oslo tingrett i en e-post til Nationen.