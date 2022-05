Nationen vant to mediepriser under Nordiske mediedager

Onsdag kveld vant Nationen medieprisen "Årets magasinfoto" under Nordiske mediedager i Bergen. I tillegg fikk avisen excellence innen kategorien årets nisjenettsted.

Juryen begrunner tildelingen av "Årets nisjenettsted" med at Nationen strategisk og systematisk har bygget nettstedet til å bli viktig ikke bare for primærnæringen, men også for andre målgrupper.

"Nettstedet er gjennomgående knallsterkt journalistisk med et tydelig blikk fra distriktene. De utvider den offentlige samtalen og klarer gjennom valgkampen å dekke landbrukspolitikk på en svært engasjerende måte. Med en tydelig strategi på egne profiler gir de andre perspektiver og nye stemmer plass ved debattbordet", heter det i begrunnelsen.

– En kjempestor anerkjennelse

– Det er superstas å få pris når Norges mediehus konkurrerer. Prisen som Årets nisjenettsted er en kjempestor anerkjennelse til jobben alle i Nationen gjør og har gjort for å omdanne 100 års avishistorie til en moderne mediebedrift som treffer leserne med nyheter, reportasjer og meningsstoff på mobil, nett og brett, sier sjefredaktør i Nationen, Irene Halvorsen.

I tillegg til prisen for "Årets nisjenettsted" vant Nationen prisen "Årets magasinfoto" for saken "Tre måneder i uvisshet", som ble publisert i februar i fjor.

Serien ble til etter at journalist Siri Juell Rasmussen lenge hadde fulgt debatten om sesongarbeidere i landbruket, som møtte på problemer da Norge stengte grensene under pandemien.

Hele 700 bidrag ble sendt inn til juryen i Mediebedriftenes Landsforening i år, noe som var ny rekord.

– Derfor er det helt vilt moro at fotograf Siri Juell Rasmussen vinner pris for årets magasinfoto. Siri er en av Nationens mest erfarne medarbeidere, med nesten 30 års fartstid i avisa. Hun har en helt egen evne til å snakke med folk, slik at de føler seg trygge, sier sjefredaktør i Nationen, Irene Halvorsen.

Inspirasjon til videre arbeid

Halvorsen forteller at Rasmussen kommer tett på de store følelsene til folka hun intervjuer.

– De viser henne kjærlighet og glede. Fortvilelse, sinne, desperasjon. Alle fasetter av mennesket kommer fram gjennom kameralinsa til Siri. Jeg er utrolig stolt av henne og av jobben hun gjør sammen med de andre dyktige folka i redaksjonen.

Begge prisene er en inspirasjon til Nationens videre arbeid med å løfte fram distriktene og bygdefolks økonomiske, kulturelle og sosiale interesser, ifølge Halvorsen.

Onsdag kveld er det kun et halvt døgn igjen til staten kommer med sitt tilbud til bondeorganisasjonene under årets jordbruksoppgjør. Halvorsen løfter i den anledning fram norske bønder som en helt avgjørende lesergruppe for en distriktsavis som Nationen.

– Bøndene er selvsagt helt avgjørende for ei distriktsavis som Nationen, ettersom hver eneste bonde utløser arbeid til 2–3 andre personer. Den eksplosive kostnadsveksten på strøm, diesel, gjødsel og kraftfôr gjør det imidlertid utrolig krevende å være bonde, og jordbruksoppgjøret som pågår kalles et skjebneoppgjør. Det gjør det enda viktigere for Nationen å levere nyheter og reportasjer som speiler hva som står på spill. Vi håper at enda flere får øynene opp for vår journalistikk, vi har plass til enda flere lesere, sier Halvorsen.