Nationen får kritkk av PFU

Pressens faglige utvalg uttaler:

Nationen omtalte i mai/juni 2019 at et medlem av Dyrevernnemda som var satt til å gjøre tilsyn på kjæledyr, også gjorde tilsyn på pelsdyr. Det ble påstått at vedkommende ikke hadde kompetanse på begge felt, og at hun også hadde bidratt til en feilrapportering etter et tilsyn hos en pelsdyrbonde.

Klager er det omtalte nemndmedlemmet. Hun opplyser at Nationens journalist tok kontakt før publisering, men at hun ikke ble forelagt kritikken som ble rettet mot henne. Klager forklarer at dersom hun hadde kjent til at kritikken var mot henne personlig, ville hun uttalt seg. Årsaken til at hun avsto, var av hensyn til taushetsplikten hun har i jobben for Mattilsynet. Slik klager ser det, har Nationen ikke kontrollert fakta tilstrekkelig. Hun anfører at det er feil at hun medvirket til feilrapportering, og opplyser at hun også fikk beskjed om at hun var den med mest erfaring og kompetanse før hun ble sendt ut på det omtalte tilsynet. For øvrig reagerer hun på at Nationen viser til anonyme kilder.

Nationen avviser å ha brutt god presseskikk. Nationen viser til kontakt med flere kilder i Dyrevernnemnda som var kritiske til den omtalte praksisen med at medlemmer førte tilsyn på andre dyr enn den kategorien de i utgangspunktet tilhørte. Slik Nationen ser det, var det relevant å undersøke dette, og klager fikk også mulighet til å kommentere praksisen.

Nationen påpeker at Mattilsynet, som klager henviste til, uttalte seg, og at både klager og Mattilsynet var orientert om at det ville bli brukt anonyme kilder. Videre påpeker Nationen at de anonyme kildenes syn ble understøttet av en åpen kilde, som frontet kritikken. Nationen erkjenner imidlertid at den burde ha forsikret seg om at påstanden om manglende kompetanse nådde klager før publisering. Nationen forklarer at den derfor ga klager mulighet for tilsvar, og publiserte en beklagelse så snart det var mulig, både på nett og papir. For øvrig avviser Nationen å ha publisert feil.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Nationen selvsagt måtte kunne stille spørsmål ved den omtalte praksisen, og konstaterer at redaksjonen var i kontakt med flere relevante kilder for kommentarer til saken. At Nationen i denne sammenheng også henviste til anonyme kilder, mener utvalget er innenfor det presseetisk akseptable, ettersom avisen også viser til en åpen kilde fra samme miljø.

Utvalget merker seg at det går frem av omtalen at også klager ble kontaktet, men at hun henviste til Mattilsynet. Mattilsynet ga et generelt svar.

I artikkelen ble det imidlertid pekt direkte på klager, og påstått at hun ikke har rett kompetanse til å utføre tilsyn på produksjonsdyr. Utvalget konstaterer at Nationen ikke konfronterte klager med denne påstanden før publisering. Slik utvalget ser det, er dette en sterk beskyldning av faktisk art som klager skulle fått anledning til å imøtegå samtidig, jf. punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Videre noterer utvalget seg at klager også reagerer på påstanden i ingressen, om at hun skal ha medvirket til feilrapporteringen, og utvalget kan heller ikke se at Nationen ga klager mulighet for å imøtegå denne.

Kravet til samtidig imøtegåelse er strengt og står svært sentralt i presseetikken. Utvalget merker seg at Nationen har erkjent mangler i ettertid, og publisert en beklagelse så snart det lot seg gjøre, jf. VVP 4.13. Klager ble også tilbudt tilsvar, jf. VVP 4.15. Etter utvalgets mening veier redaksjonens beklagelse i ettertid likevel ikke fullt opp for det opprinnelige overtrampet.

Nationen har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 29. april 2020

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Elisabeth Lund-Andersen, Ellen Ophaug, Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim og Erik Schjenken