Nationen-eier Tun Media og Amedia i samtaler

Tun Media, som eier Bondebladet, fagbladene Norsk landbruk og Traktor, og Nationen er i samtaler om å inngå et samarbeid. Styreleder i Tun Media, Kjell S. Rakkenes, forteller at samtalene har utgangspunkt i at mediekonsernet er inne i en strategiprosess.

– Vi ønsker å skaffe oss virkemidler for å realisere potensialet i Tun Media og Nationen. Vi ser at vi har et behov for å inngå et samarbeid med en av de store medieselskapene, for å kapitalisere på egenarten til Nationen og Tun Media. Det skal gjøre at vi kan utføre samfunnsoppdraget for landbruket og distriktene på best mulig måte ved å nå flest mulig lesere. Det er i den forbindelse at vi har valgt å innlede samtaler med Amedia.

– Kan få alle mulige utfall

Han ønsker ikke å kommentere om det foregår samtaler om et eventuelt oppkjøp av Tun Media.

– Jeg kommer ikke til å kommentere noen av samtalene med Amedia. Dette er samtaler om et strategisk samarbeid. I slike samtaler er utfallet uvisst, men målsettingen vår er å styrke landbrukspressen og sikre at landbruket har en hånd på rattet i den videre utviklingen

Tun Media har et vedtatt formål om å drive medievirksomhet for landbrukets og distriktenes interesser. Nationen har i sin visjonen som mål å gjøre landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet viktig for alle.

Dette er punkter Rakkenes sier det er viktig å bevare, også inn i et samarbeid.

– Det er helt sentralt og avgjørende, og det er også derfor vi initierer prosessen, nettopp for å ivareta samfunnsoppdraget til Nationen og Tun Media. Det er for å greie å nå de ambisiøse målene, og sette dagsorden på landbruk, distrikt, EU og andre områder som Nationen dekker. Dette er et avgjørende premiss for de samtalene vi har nå og det er viktig at jordbruket har en hånd på rattet fremover.

– Er det noe tidsperspektiv for forhandlingene?

Annonse

– Vi tar den tiden vi trenger for å sikre at Nationen og Tun Media har de beste forutsetninger for å lykkes med samfunnsoppdraget, sier Rakkenes.

– Flere tjenester som er interessante

Styrelederen sier det er flere av Amedias tjenester som er interessante for Tun Media.

– Alt fra digital utvikling til trykk og distribusjon, abonnement og annonse. Alle disse sidene som et mediehus trenger både for å levere på samfunnsoppdraget, få lesere, ha gode forutsetninger for god journalistikk og skaffe inntekter vi trenger for å utvikle organisasjonen.

Tun Media eies i dag av blant andre selskapene og organisasjonene Tine SA, Norges Bondelag, Nortura SA, Felleskjøpet Agri SA, Landkreditt SA og Gjensidige Forsikring ASA.

Amedias konsernsjef Anders Opdahl ønsker ikke å kommentere selve samtalene, men skriver i en SMS:

– Som en norsk stiftelseseid og mangfoldig mediegruppering med dype fotavtrykk og sterke mediehus i hele Norge, har vi meget stor respekt for Tun Media og de ulike publikasjonene, og hvilken rolle de spiller. Vi anser Tun som en svært spennende, unik og viktig publisist med sterke relasjoner, og virksomheter i øyehøyde med folk og næringer i hele landet, som vi gjerne samarbeider med.

Amedia eier 89 lokalaviser over hele landet, i tillegg til den nasjonale avisen Nettavisen.