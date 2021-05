Nasjonaldagen feires med flagg, minibarnetog og båtkortesje

Også i år setter pandemien og restriksjonene preg på feiringen av nasjonaldagen. Det tradisjonelle barnetoget må gjennomføres som et minibarnetog i de kommunene dette i det hele tatt tillates.

– I de delene av landet der det ikke er lokale særregler, kan man arrangere 17. mai-tog med inntil 200 deltakere så lenge de holder god avstand og man unngår trengsel med andre før og etter gjennomføringen, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han legger til at for at det skal kunne gjennomføres praktisk slik som forskriftene sier, må deltakerne samles på et område som er stort nok til å unngå trengsel og sørge for at antallet ikke overstiger 200.

Sør og nord

Norske kommuner og 17. mai-komiteer har vist stor kreativitet for å gjennomføre årets arrangementer. Det meldes om båtkortesjer, veteranbilkortesje, traktorkortesje og blålystog.

Helt i sør går Mandals båtkortesje klokken 10. Sangforeningen står oppstilt ved kaia og synger kortesjen inn i Mandalselva. Her spiller også både jentekorpset og guttekorpset i byen.

– Fra egen brygge til egen brygge – vi går ikke i land andre steder, dette er svært viktig, melder kortesjeleder Jens Erik Holmquist i Mandal.

I Vardø i nordøst blir det bilkortesje i byen denne dagen. Den går fra Strandgaten klokken 13.30, og her blir det også et blålystog. Politi og ambulanse kjører først, lenger bak kjører amerikanske biler, motorsykler og firehjulinger, og til slutt vanlige personbiler.

– Dette vil være en fin og flott anledning å få vise fram byens flotte kjøretøy på, samtidig som vi får feiret nasjonaldagen vår på en noe annerledes måte, skriver kommunen.

De kongelige støtter også opp om alle de populære arrangementene. På ettermiddagen går kongeparet og kronprinsparet om bord i kongeskipet Norge og blir med i båtparaden i Oslofjorden. I tillegg følger kongeparet opp fjorårets store suksess og drar på kjøretur gjennom hovedstaden i en av Slottets veteranbiler.

Korps og sang

I alle byer og kommuner blir det egne arrangementer. Men noe er også felles for hele landet. Det er blant annet alle korpsene som har lovet å marsjere for å skape skikkelig 17. mai-stemning.

Bare i noen få kommuner, med det største smittepresset, er dette avlyst. Men når korpset kommer, det blir likevel en overraskelse.

– For korpsene våre og planer for 17. mai betyr det at dette vil ligne mye på fjorårets nasjonaldag, sier Karl Ole Midtbø, generalsekretær i Norges musikkorpsforbund.

Han forklarer at spilleoppdragene ikke kan annonseres i forkant for å unngå at det blir for store ansamlinger av folk.

I tillegg skal det også synges over alt. Og kongefamilien er med fra Slottsparken.

– Hele Norge oppfordres til å bli med når «Ja, vi elsker» skal synges samtidig over hele landet. Det skjer rett etter saluttene fra festningsverkene klokken 12, skriver kulturminister Abid Raja (V).

– Vi trenger følelsen av fellesskap og samhørighet som sangen gir oss, legger han til.

Hvor mange?

Det blir nok likevel stillere enn vanlig i gatene de fleste steder og i byene. Mange velger nok markeringer hjemme og i hagene.

Kommunen du bor i, avgjør om du kan samle fem, ti eller tjue gjester.

Rådet er å sjekke hva som gjelder av restriksjoner i din kommune. Hvis det er i tvil om det er nasjonale eller kommunale råd og regler som gjelder, skal man forholde seg til de strengeste restriksjonene.

I private hjem kan man ha besøk av fem gjester. Det kan være flere hvis gjestene tilhører samme husstand. De fullvaksinerte, de som fikk første vaksine for tre uker siden og de som har hatt covid-19 siste seks måneder, regnes ikke.

Både NRK og TV 2 har sendinger hele dagen. Det blir besøk fra rundt om i landet, intervju med statsministeren og så blir kongefamiliens feiring av nasjonaldagen fulgt.

