Nakstad: Situasjonen kan være mer dramatisk enn vi tror

Fredag var det rekordhøye 495 nye, registrerte smittetilfeller i Norge. Antallet som er innlagt på sykehus, øker også.

Annonse

Men situasjonen kan ha vært fem ganger verre i mars blant annet fordi man tester svært mange flere i dag enn den gang, sier Nakstad til TV 2.

Dagens smittetall reflekterer i realiteten smittesituasjonen for en til to uker siden som følge av at det ofte tar noen dager før folk får symptomer, 1–2 dager før man får testet seg og ofte flere dager før man får resultatet på testen.

– Situasjonen er svært alvorlig. Dagens smittetall viser smitten forrige helg, så det er dessverre slik at situasjonen kan være mer dramatisk enn vi tror. Hvis vi ikke umiddelbart snur smittetrenden i Norge, kan vi ganske snart se tresifrede antall innleggelser på norske sykehus, advarer Nakstad.