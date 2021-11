Nærmere 1000 bjørner felt i Sverige og Finland i år

Til sammen 965 bjørner er felt under lisensjakt og skadefelling i Sverige og Finland i 2021, skriver Rovdyr.org.

I Sverige ble det åpnet for å felle 501 bjørner under lisensjakten, av dem ble 470 skutt. Kvoten året før var på 291 bjørner.

I tillegg ble det tatt ut 104 bjørner på skadefelling fra begynnelsen av april og i juni for å unngå skader på tamrein.

I Finland ble det felt 388 bjørner under lisensjaktperioden. Lisensjaktkvoten i år var på 457 dyr, 73 bjørner mer enn foregående sesong og 144 flere enn 2019.

Det ble også felt tre bjørner i Finland under skadefelling i mai, alle for å begrense skader på tamrein i forvaltningsområdet for reindrift.

Harri Norberg i Finlands Viltcentral opplyser til Rovdyr.org at dette er det største antallet bjørner felt i løpet av ett år i moderne tid i landet.

– Registreringsmetodene er så klart blitt mer presise siden 80-tallet. Trenden har uansett vært klar med en stabil økning av antall bjørner, som virkelig skjøt fart på begynnelsen av 2000-tallet, sier Norberg til nyhetsnettstedet som driftes av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

I Norge er det i 2021 skutt 13 bjørner, 12 av dem på skadefelling og én i nødverge, ifølge Rovdyr.org.