Næringsministeren ber Statkraft være konkurransedyktig på fastpris

Statseide Statkraft er Norges største kraftprodusent.

Til NRK har næringsdepartementet påpekt at Statkrafts fastpriskontrakter koster mer enn de konkurrentene tilbyr, og i møtet ba han Statkraft sørge for å være konkurransedyktige.

– Jeg har i dag formidlet til Statkraft at jeg forventer at de, innenfor gjeldende regelverk, opptrer offensivt i konkurransen om fastpriskundene. Jeg forventer at Statkraft innretter virksomheten slik at de er konkurransedyktig i fastprismarkedet, sier Vestre i en pressemelding.

Annonse

Han sier Norge og Europa nå er i den største energikrisen siden 1973, og at Statkraft har et særlig ansvar.

– Statkraft er Norges største kraftprodusent, og jeg er derfor opptatt av at selskapet er seg bevisst den rollen de har i en slik situasjon for å bidra til et velfungerende og bærekraftig kraftsystem og et kraftmarked som skal ha tillit og oppslutning i befolkningen, sier Vestre.

Styreleder i Statkraft Thorhild Widvey sier til NRK at de hadde et godt møte med næringsministeren. Samtidig understreker hun at selskapet må forholde seg til markedsprisene, selv om de har et enormt overskudd.

– Vi er veldig bundet av et regelverk for hvordan prisene blir fastsatt, så det kan ikke blandes opp mot et overskudd som staten har, sier hun.