Michelin-restaurant i Bergen overlever tross milliontap og alle permittert

Bare Restaurant er en av flere norske Michelin-steder som har lidd store tap de siste ukene. Ifølge Bergens Tidende opplyser Kjetil Smørås at alle ansatte nå er permittert etter omsetningstap på rundt 2,5 millioner kroner.

Smørås er administrerende direktør i hotellkjeden De Bergenske, største medeier i restauranten. Han er optimist, tross tøffe tider, og påpeker at som del av et større konsern vil de ri av stormen, og at deler av de faste kostnadene trolig dekkes gjennom kompensasjonsordningen til regjeringen. Smørås sier det gir håp å høre fra regjeringshold den siste tiden at man vil kunne feriere i Norge i sommer.

– Det tidligste vi vurderer å åpne er mandag 4. mai. Så må vi sjekke om det er tilrådelig med hensyn til smittevernreglene, sier Smørås.

– Vi er ved godt mot og gleder oss til å åpne, sier han.

I Danmark er to Michelin-restauranter allerede gått konkurs som følge av koronaviruset. I mars skrev daglig leder i Bocuse d’Or Norge, Arne Sørvig, et brev til Kultur­departementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet på vegne av flere av landets Michelin-restauranter og krevde krisetiltak, spesifikk kompensasjon og fritak for avgifter, slik at de kan sikre videre drift.

