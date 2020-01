Går tilbake til plast

I september lanserte Tine rømmebegre av papp i Kiwi-butikker over hele landet. Men nå blir lettrømmen igjen servert i plastbeger. Planen til meieriselskapet var i utgangspunktet å sende ut pappbegeret i alle butikker fra februar.

Ifølge selskapet har feil i produksjonen gjort at flere av pappbegrene er blitt myke. Selskapet jobber nå får å utvikle en bedre versjon, før de slipper pappen tilbake på markedet.

– Å jobbe med innovasjon og bærekraft blir ofte to skritt fram og ett tilbake. Resultatet fra testen på Kiwi er entydig: Folk ønsker mer miljøvennlig emballasje, og kjøpte mer rømme fra Tine enn noen gang før. Dessverre fikk vi problemer både med papplokket og at noen begre ble myke på grunn av fuktgjennomtrengning. Vi har derfor valgt å sette testprosjektet på pause, mens vi jobber på spreng sammen med leverandøren vår for å utvikle en bedre versjon av begeret, sier Bjørn Malm, bærekraftssjef i Tine i en pressemelding.

Begeret hadde et CO2 utslipp som var 36 prosent lavere enn plastbegrene.

Byttet ut lokket

Annonse

Den første testperioden med pappbeger varte fram til november. Gjennom evaluering ble det konkludert med at papplokket ikke fungerte optimalt. Tine gikk derfor over til å ha plastlokk på pappbegrene.

Men så kom tilbakemeldingene fra kundene om at også pappen i selve begeret rømmen kom i, var for myk.

– Vi har hatt svært god dialog med kundene underveis. Dessverre har både butikkansatte og kunder opplevd at begeret ble mykt fordi det trakk til seg fukt. Skal vi klare å konkurrere ut plasten, må folk kunne stole på at alternativet er like bra. Vi velger derfor å utsette lanseringen av pappbeger på flere produkter til vi har et beger som fungerer bedre.

Gir ikke opp

Nå jobber Tine med å få laget et bedre beger, slik at de kan bytte tilbake til papp igjen så fort som mulig.

– I pilotperioden har vi fått utrolig verdifull læring i hele verdikjeden og forutsetningene er bedre enn noen gang for å utvikle et beger som er så funksjonelt som mulig og samtidig enda mer bærekraftig. Vi er allerede i gang med å utvikle dette begeret i tett samarbeid med våre emballasjeleverandører.

Tine har som mål at all emballasje skal være fornybar innen 2023.