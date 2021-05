Sist søndag fikk flere personer i Røros kommune i Trøndelag en naturopplevelse de sent vil glemme. En bjørn på vandring var uvanlig nærgående og streifet innom flere gårdstun.

En av dem som fikk se bjørnen på nært hold var Marianne Økdal. Hun og flere andre ble stående og se på det store rovdyr en god stund i Djupsjølia på Røros.

– Ingen tegn til aggressiv adferd

– Det var en kjempeopplevelse. Bjørnen virket litt selvsikker og kanskje sulten, men den hadde ingen tegn til aggressiv adferd, sier Økdal til Nationen.

Økdal fanget bjørnen på video. Se den lengre opp i artikkelen!

Økdal forteller at de hele tiden holdt seg på forsvarlig avstand, og at det aldri føltes utrygt.

– Det var for spennende til at det ble skummelt. Vi var jo flere tilstede, og vi hadde muligheten til å trekke oss rolig tilbake i bilene eller i huset, påpeker Økdal, som er glad hun ikke møtte bjørnen på skituren tidligere på dagen.

– Kunne oppstått en uheldig situasjon

Til Adresseavisen forteller naturforvalter Hans Iver Kojedal i Røros, Os og Holtålen kommuner at det ikke er uvanlig at bjørnen vandrer langt om våren. Men det er derimot spesielt at den er så nærgående.

– Vi vil helst ikke at ville dyr skal opptre så selvsikkert. Jeg ser for meg en situasjon der noen som bor der hadde vært ute i mørket på kvelden eller natta og gått seg helt innpå bjørnen uten å vite det. Det kunne fort ha oppstått en uheldig situasjon, sier Kojedal til Adressa.

Til samme avis opplyser Kojedal at bjørnen var merket med halsbånd og radiosender, og at den natt til mandag skal ha beveget seg sørover igjen.